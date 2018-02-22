Mahkemeden çalışanları yakından ilgilendiren emsal karar!

İzmir'de haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesi ile dava açan vatandaş davası kaybetti.

Güncellenme 22 Şubat 2018 15:26

İzmir'de 2015'te işe giren İ.B isimli şahıs, şirket tarafından 2016 yılında "4857 sayılı İş Kanunu"nun ilgili maddesindeki, "İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması" maddesi gerekçe gösterilerek işten haksız yere çıkarıldığını düşündüğü için mahkemeye başvurdu.

Avukat bir üst mahkemeye başvurdu

Davayla ilgilenen İzmir 8. İş Mahkemesi, İ.B.'nin işe iadesine ve şirketin davacı olan kişiyi işe başlatmasına karar verdi. Şirketin avukatı Ali Onar ise İ.B'nin şirkette çalışmak için verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olmadığı ve şirketten bilgi sakladığı gerekçesi ile davanın reddedilmesi talebinde bulunarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu.

Üst mahkeme itirazı kabul etti

İzmir Bölge Adliyesi 3. Hukuk Dairesi ise İ.B'nin işe başvuru sırasında eksik ve yanlış bilgi verdiği nedeni ile mahkemenin kararını bozarak şirket avukatı Onar'ın istinaf başvurusunu kabul etti.