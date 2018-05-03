Mahkeme, Itır Esen hakkında kararını verdi!

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için attığı tweetler nedeni ile tacı geri alınan Miss Turkey 2017 birincisi Itır Esen hakkında karar verildi.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 13:45

Miss Turkey 2017 birincisi seçilen Itır Esen'in 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili attığı tweetler nedeni ile tacı geri alınmıştı. Büyük tepki çeken Esen hakkında bulunulan suç duyurları sonucunda dava açılmıştı.

Bir yıl hapsi istenmişti

Itır Esen'in 15 Temmuz hakkında Twitter hesabından attığı tweetler büyük tepki çekmiş, savcılık tarafından darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın bir kesiminin alenen aşağılandığını belirtilmiş ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Duruşmaya ailesi de katıldı

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nden başlayan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya Itır Esen'in yanı sıra ailesi ve avukatı Fatma Vildan Yirmibeşoğlu katıldı.

Esen kendini ağlayarak savundu

Duruşmada ağlayarak savunma yapan Esen, davaya konu olan paylaşımların kendi Twitter hesabından yapıldığını, amacının kimseyi aşağılamak ya da gücendirmek olmadığını, suçsuz olduğunu, beraatını talep ettiğini, yanlış anlaşıldığı için özür dilediğini, paylaşımının bu şekilde anlaşılacağını düşünmediğini, amacının halkın sosyal bir kesimini aşağılamak olmadığını belirtti.

“İfade özgürlüğü olarak değerlendirilmelidir”

Esen'in savunmasından sonra söz alan Avukat Yirmibeşoğlu ise müvekkilinin özel bir gününde depresif bir halde kastını aşan yada yanlış anlaşılmaya müsait bir ironi yaptığını, paylaşım içeriğinde aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını, toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, yaptığı paylaşım yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajı olduğunu, bunun eleştirilebilir, kınanabilir bir paylaşım olduğunu ama bu paylaşımın suç teşkil etmediğini, Esen'in mesajını, 'elimi kestim, elimin kanı ile kanayarak kutluyorum' yazması şeklinde herhangi bir dava açılmasının söz konusu olmayacağını ifade etti.

Mahkeme beratına karar verdi

Mahkeme ise, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Itır Esen'in “halkın bir kesini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan beraatına karar verdi.