Mahkeme, Galip Öztürk hakkında bu kararı verdi

Ünlü iş insanı Galip Öztürk'ün itirazı reddedilerek hapsinin devamına karar verildi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 09:35

22 sene önce işlenen bir cinayet davasında azmettirici olarak yargılanan Metro Holding’in patronu Galip Öztürk hakkında Yargıtay tarafından karar verildi. Öztürk’ün azmettirici olarak aldığı müebbet hapis cezasının infazının durdurulmasına karar verilmişti.

Hapsinin devamına karar verildi

Fakat, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 11 Ekim’de müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi. Hakkında henüz yakalama kararı verilmeyen Galip Öztürk’ün ise yurtdışında olduğu belirtildi.

Yurtdışına çıktı

Konuyla ilgili açıklama yapan Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin, bu karardan yeni haberleri olduğunu, müvekkili hakkında yakalama kararının ise henüz çıkarılmadığını, Öztürk’ün kararın alındığı gün yurtdışında çıktığını söyledi.

Avukatlar karara itiraz etmişti

Avukatlar, 19 Eylül 2016’da mahkemeye sundukları dilekçe davanın yeniden görülmesini talep etti. Dilekçede mahkumiyet kararının FETÖ’cü hakimlerce verildiği belirtildi. Mahkeme 30 Eylül’de verdiği kararla başvuruyu reddetti. Avukatlar ise bu kez üst mahkemeye başvurdu. 20. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ekim’de verdiği kararla, yargılamanın yenilenmesi talebini kabul etti. Bu karar sonrası Öztürk hakkındaki infaz kararı da durduruldu.