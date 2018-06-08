Mahir Ünal o sözlerine açıklık getirdi

Mahir Ünal, "Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye sizin için çok güzel olabilir ama bizim için tam bir kabustu" sözlerine açıklık getirdi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 11:28

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün yaptığı açıklamada, 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye sizin için çok güzel olabilir ama bizim için tam bir kabustu' ifadeleriyle ilgili "Adile Naşit'e bir şey söylemem mümkün mü?" dedi.

NTV'de canlı yayınında soruları yanıtlayan Mahir Ünal, dün yaptığı "Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" açıklamasıyla ilgili konuştu.

Ünal, Adile Naşit'in Hababam Sınıfı'ndaki sevecenliği ile herkese umut verdiğini, Münir Özkul'un çok sevildiğini, sanatın büyüleyici gücüyle o dönemin Türkiyesi ile acılardan onların umut veren gülüşlerine sığınıldığını, kendisinin kalkıp Adile Naşit'e bir şey söylemesinin mümkün olmadığını, o günün Türkiyesi’ni söylediğini, Adile Naşit'i belirteç olarak kullandığını, sanki o günün Türkiyesi Nilüfer'in şarkılarında Hababam Sınıfı'nın mizahından ibaretmiş gibi anlatıldığını söyledi.

Ünal, "O Türkiye insanların ilaç bulamadığı bir Türkiye'ydi. Bize bu Türkiye'yi Adile Naşit üzerinden anlatmayın. Barış Manço Cem Karaca üzerinden kelime oyunu yapıp bize o günü anlatmayın. Sanki ben Adile Naşit'e bir şey söylemişim. Ben sanata sanatçıya dönük bakış açım son derece açıktır" dedi.