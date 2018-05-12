Mağazada denediği pantolondan yarasa çıktı

Fransa'dan Türkiye'ye gelen Prof. Emine Celine Cotton, bir AVM'nin mağazasında denediği pantolonun içinden yarasa çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Güncellenme 12 Mayıs 2018 11:03

Fransa'dan bir süreliğine Türkiye'ye gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, Levent'teki lüks bir AVM'deki mağazada denediği pantolondan yarasa çıktığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Olay sonrası görüntüleri izleyen savcılık yaşananlardan AVM'nin sorumlu olmadığını söyledi.

Pantolondan yarasa çıktı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, olay İstanbul Levent'te lüks bir AVM'de yaşandı. 14 Ekim 2016'da meydana gelen olayda, Fransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen Kimya Yüksek Mühendisi Prof. Emine Celine Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için Levent'teki AVM'ye gitti. Burada bir markanın mağazasına giren Cotton, pantolon reyonuna geldi. Beğendiği pantolonu denemek isteyen Cotton, yarasa şoku yaşadı. Denediği pantolondan yarasa çıktı. Olay sonrası korkan talihsiz kadın, olayı mağaza çalışanlarına anlattı.

Yarasanın kafese koyulmasını istedi

Apar topar kadının yanına gelen çalışanlar, pantolonu kontrol ettiler ve kadının temas ettiği yaratığın bir yarasa olduğunu söylediler. Cotton bunun üzerine yarasanın bir kafese koyularak kendisine verilmesini istedi. Ancak çalışanlar temizlik görevlilerini çağırarak yarasayı mağazanın dışındaki çiçeklerin arasına koydu. Daha sonra yarasa uçarak uzaklaştı. Cotton olay sonrası bir hastanede kendisine kuduz aşısı yaptırdı. Tüm bu yaşananlardan sonra savcılığa giden Cotton, şikayetçi oldu. Bu ihbar üzerine savcılık olay hakkında soruşturma başlattı.

Takipsizlik kararı verildi

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan soruşturmada savcılık, Cotton'un yarasa tarafından yaralanmadığını ve bunun için bir delil ortaya koymadığını, kendi iradesi ile hastanede aşı olduğunu, mağaza çalışanlarının ya da AVM yetkililerinin olayda bir kusuru olmadığını belirterek soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi.