Mağaraya saklanan teröristlere bomba yağdı!

Türk Hava Kuvvetleri, Tunceli'de bir mağarada saklanan terörist grubu bombaladı.

Güncellenme 21 Aralık 2018 17:18

Tunceli’de köşeye sıkıştırılan teröristlerin bulunduğu mağara, THK’ya ait 2 jetle bombalandı.

Tunceli ile Ovacık arasında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde bir mağarada saklandıkları tespit edilen terörist gruba yönelik operasyon devam yapıldı.

Havadan ve karadan kuşatıldı

Çevresi havadan ve karadan kuşatılan mağaranın, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu belirtildi. Öte yandan mağaranın girişi, patlayıcılarla genişletildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri ardından mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip ettiği kaydedildi. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği mağaradaki terörist grubunun, daha önce aynı mağarada çekildiği belirtilen görüntü de ortaya çıktı.

Mağara jetlerle bombalandı

Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.