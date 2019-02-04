Maduro'yu bekleyen akıbet ne? Venezuela'yı nasıl bir süreç bekliyor?

Erol Mütercimler, Venezuela'daki gelişmeleri ve Maduro'yu bekleyen son hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 04 Şubat 2019 15:06

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üy. Erol Mütercimler, Venezuela’da yaşana gelişmeleri değerlendirdi. Mütercimler, bu toprakların askeri olarak işgal edilemeyeceğini; Libya'da, Irak'ta Suriye'de ve Ortadoğu'daki petrol-doğalgaz olan topraklarda ne yapılıyorsa şimdi burada da aynısının yapıldığını söyledi.

Coğrafya ülkelerin kaderi

Coğrafyanın ülkelerin kaderi olduğunu dile getiren Mütercimler, Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip bir ülke olduğunu, 2017 rakamlarına göre 300 milyar varil petrolden söz edildiğini, ABD'nin rezervinin 35 milyar varil olduğunu, Venezuela'nın ABD tarafından bu derinlikte ilgi odağı olmasının en önemli nedeninin bu olduğunu belirtti.

Chavez’in hataları

Mütercimler, Venezuela’nın eski devlet eski başkanı Hugo Chavez’in akraba kayırmacılığı yaptığını, ülkenin yer altı kaynaklarını kendi zenginlikleri için kullandıklarını, muhalifler üzerindeki baskıları, medyayı tekelleştirme adımları ve petrol fiyatlarının 100 dolardan 30 dolarlara kadar gerilemesi sonucu ülkede yoksullaşmanın başladığını, halkın bunlardan duyduğu rahatsızlık, yokluk ve yoksulluğun küresel aktörlerin ekmeğine yağ sürdüğünü aktardı.

Maduro’nun hataları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meclisi feshettiğini ve kendi yandaşlarından oluşan bir meclis kurduğunu hatırlatan Mütercimler, bunun çok büyük bir yanlış olduğunu, 'Sen diktatörlüğe gidiyorsun, ülkede uygulanan rejim faşizme gidiyor, demokrasi ve insan hakları rafa kaldırılıyor, muhalefeti yok ediyorsun, medyayı da kendi tekeline aldın’ denildiğini, bu sebeplerle seçime gitmesini talep ettiklerini, ülkede enflasyonun yüzde 1 milyonu aştığını, milli para ile abajur yapıp satıldığını belirtti.

Maduro’yu nasıl bir siyasi son bekliyor?

Mütercimler, Maduro’yu üç sonun beklediğini belirterek, “Birincisi ülkeyi terk ederek başka bir ülkeye siyasi mülteci olarak gidişi kabul edilecek. İkincisi 'ben mücadele ederim, halkın bir kısmı benden yana' diyerek ayak diretecek. Ondan sonra muhtemeldir ki suikastla öldürülecek. Üçüncü şık ise Mısır'da olduğu gibi Maduro yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edilecek. Yani Maduro'nun önünde bireysel olarak çıkışı yok" dedi.