Maduro'ya suikast girişimini o örgüt üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin başkenti Caracas'ta konuşma yaptığı sırada suikast girişimine uğradı.

Güncellenme 05 Ağustos 2018 18:10

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin başkenti Caracas düzenlenen törende konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Patlayıcı yüklü drone’ların hedef aldığı Maduro, korumalarının yoğun güvenlik önlemleri sayesinde yara almadan kurtuldu. Girişim sonrası açıklama yapan Maduro, bu olayla ilgili ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan emperyalist güçleri sorumlu tuttu ve ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulundu.

Saldırıyı kim yaptı?

Suikast girişimini atlatan Maduro, saldırının arkasında "sağ kanat emperyalist güçler" olduğunu, çok sayıda Venezuelalının yaşadığı Kolombiya ve ABD'nin saldırının arkasında olduğunu iddia etti.

Hedefte Maduro vardı

Maduro, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta konuşma yaptığı sıralarda patlayıcı yüklü drone’lar ile saldırıya uğradı. Saldırı girişiminden Maduro’nun yara almadan kurtulduğunu açıklayan İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının hedefinde Maduro olduğunu, 7 askerin de yaralandığını belirtti.

“Fanilalı Askerler” üstlendi

Maduro'ya düzenlenen ve yedi askerin yaralandığı saldırının sorumluluğunu “Fanilalı Askerler” isimli örgüt üstlendi. Twitter’dan açıklama yapan örgüt, operasyonun C-4 yüklü iki drone’un başkanlık tribününe uçurulmasını içerdiğini, keskin nişancıların drone'ları hedeflerine varmadan önce vurduğunu, bu sefer işe yaramadığını ama yaramasının an meselesi olduğunu vurguladı.