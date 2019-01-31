Maduro'ya bir darbe de AP'den! Kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, "Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarıyı 104'e karşı 439 oyla kabul etti.

Güncellenme 31 Ocak 2019 16:37

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yerine geçici olarak Guaido tanıması üzerine Avrupa Parlamentosu’ndan bir hamle geldi.

AP, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarıyı 104'e karşı 439 oyla kabul etti.

104'e karşı 439 oyla kabul edildi

Oylama sonucunda, "Guaido'yu Venezuela Anayasası'nın 233'üncü maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan" tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.

Tasarıda, "ülkedeki mevcut yönetime insan hakları ihlallerine bir an önce son verilmesi" çağrısında bulunuldu.