Maduro'nun temsilcilerinden Çorum'dan önemli mesajlar

Venezuela'dan gelen heyetin başındaki Maddah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olduklarını ve Türk halkını sevdiklerini söyledi.

Güncellenme 17 Ocak 2019 09:58

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum’da bir firmaya ait altın rafinerisinde incelemelerde bulundu.

"Liderlerimiz dost"

Yapılan incelemeler sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Maddah, daha önce yapılmamış bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretin bir süredir Tükiye-Venezuela arasında tesis edilmek istenen programın bir parçası olduğunu, mümkün olan her alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye taşınmasını hedeflediklerini, Venezuela'dan Türkiye’ye petrokok göndereceklerini, altın madencilik ve diğer tarım alanında işbirliği içerisinde olacaklarını, iki ülkenin liderler arasında sevgi, saygı ve dostluk ilişkisi olduğunu söyledi.

"Erdoğan’ın ziyareti dönüm noktası oldu"

Maddah, Türkiye’nin Venezuela'nın stratejik müttefikleri arasında yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkelerine yaptığı ziyaret sonrası verdikleri sözü tutmak amacıyla işbirliği için harekete geçtiklerini ifade etti.

"Erdoğan'a hayranız"

Türkiye geliş amaçlarının madencilik sektörüyle alakalı bu tesisi yakından tanımak olduğunu dile getiren Maddah, “Ziyaretimizde ticaret, tarım ve petrol ile alakalı da görüşmelerimiz olacak. Bugün Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkileri kategoriye sokarsak, kardeşlik ilişkisi hiç de yanlış olmayacaktır. Bu noktada Türk halkına olan hayranlığımızın bir kez daha altını çizerken, Sayın Erdoğan'a olan hayranlığımızı da bir kez daha ifade etmeyi borç biliriz" dedi.

"2019 ilişkiler açısından verimli bir yıl olacak"

Maddah, 2019’un iki ülke arasındaki ilişkilerin en verimli yılı olacağını, bu kapsamda yılın ilk ayında Türkiye’ye hızlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, gelecek aylarda iki ülke ilişkilerini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini, her zaman Türk halkı ile dayanışma içerisinde olacaklarını, Türk firmaları tarafından üretilen birçok ürünün Venezuela halkı tarafından doğrudan kullanıldığını, bu ürünlerin sayısının daha da artmasını beklediklerini, bunun da ziyaret ettiği tesisin çalışanların elinde olduğunu, ziyarette Türkiye'nin sahip olduğu deneyimden son derece etkilendiklerini söyledi.

"Türk halkını seviyoruz"

Türk halkının ihtiyaç duyduğu mineral ve metalinin Venezuela'da mevcut olduğunu Maddah, bu konuda her türlü desteği hazır olduklarını, Türkiye ile Venezuela’nın bu sektörde yapacakları iş birliğinin mükemmel bir formül gibi olduğunu, Venezuela'nın çok önemli mineral yatakları olduğunu, Türkiye'nin de bu mineral yataklarını işleme noktasındaki tecrübeleri ile mükemmel bir kombinasyon ortaya çıkacağını, Türk halkının ihtiyacı olan mineral yataklarının ülkelerinde mevcut olduğunu, bunları Türk halkının emrine vermeye hazır olduklarını, ülkelerinin vatandaşlarının Türkleri sevdiğini, Türk halkı ile her zaman kol kola olacaklarını ifade etti.