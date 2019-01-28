Maduro'dan orduya birlik ve disiplin çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesine yapılan siyasi müdahale sonrası orduya hazır olun çağrısı yaptı.

Güncellenme 28 Ocak 2019 10:27

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ve diğer ülkelerin ülkelerine yaptığı müdahale sonrası ordudan "birlik ve disiplin" içinde olmalarını istedi.

Maduro güvenlik güçleri ile bir araya geldi

Ülkede kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve dışarda ABD, Batı ve bazı Latin Amerika ülkelerinin baskısı altında kalan Devlet Başkanı Maduro, güvenlik güçleri ile bir araya geldi.

“Askeri bölmek istiyorlar”

Burada konuşma yapan Maduro, ordunun bölünmek istendiğini ama güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini belirtti.

Orduya talimat

Venezuela tarihinin en önemli askeri hareketliliklerine hazırlandıklarını vurgulayan Maduro, ülkesindeki "emperyalist darbe girişimi" karşısında askerlerine birlik ve disiplin içinde olma talimatı verdi.

Maduro, hiçbir ülkenin devletlerine müdahale etmemesi için tüm silah sistemlerini, askeri gücü, operasyon kabiliyetini, asker sivil birliğini ve milis kuvvetleri hazır tutacaklarını söyledi.

Maduro koşuya katıldı

Maduro, daha sonra askerlerin eğitim faaliyetlerini inceledi, kuvvet komutanları ile birlikte koşuya katıldı.