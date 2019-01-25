Maduro'dan o ülkelere teşekkür

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin skandal kararı sonrası kendisine destek veren Rusya, Türkiye ve Çin'e teşekkür etti.

Güncellenme 25 Ocak 2019 15:38

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin yalnız olmadığını, ABD’nin skandal kararı ile Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi sonrası Türkiye, Rusya ve Çin tarafından kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

“Rusya, Türkiye ve Çin’e teşekkür”

AA’nın haberine göre, Maduro paylaşımında; "Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezuela’nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler” dedi.

Guaido’yu kimler tanıdı?

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

ABD’li diplomatlara 72 saat süre verilmişti

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.