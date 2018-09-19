Maduro'dan Nusret açıklaması!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Nusret'ye yediği yemeğin olay olması sonrası açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Eylül 2018 11:07

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Çin ziyareti sonrası Türkiye’ye gelerek Nusret’te yemek yemesi ülkesinde büyük yankı uyandırmıştı. Son zamanlarda ekonomik kriz içerisinde olan Venezuela'nın liderinin lüks lokantada et yemesi yoksullukla uğraşan halkından tepki almıştı.

Tepkiler sonrası ülkesine dönen Maduro, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sözcü’nün haberine göre, Maduro, Nusret'in kendisine bir tişört hediye ettiğini, en iyi lokantalardan birine davet edildiğini, Nusr-Et’in kendisini ağırladığını, önceden tanımadığını, kendisine verilen hediyeler için teşekkür ettiğini, yakın bir zamanda tekrar gideceğini, Nusret Gökçe ile en az 7 kez birbirlerine sarıldıklarını söyledi.