Maduro'dan Guaido'ya: O bir ABD ajanı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya ile ilişkilerin derinleşeceğini, Guaido'nun ABD hükümetinin yetiştirdiği bir ajan olduğunu söyledi.

Güncellenme 26 Ocak 2019 11:02

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hem Rusya’ya yönelik hem de ABD’ye yönelik bazı açıklamalarda bulundu. ABD ile sadece diplomatik ilişkilerin kesildiğini belirten Maduro, diğer ilişkilerin devam edeceğini, Rusya ile de derin ittifak kurup sürdüreceklerini belirtti.

Rusya-Venezuela ilişkileri derinleşecek

Maduro, Rusya’dan buğday, telekomünikasyon, petrol ile doğalgaz yatırımlarına ilişkin anlaşmalardan bahsederken iki ülke arasındaki askeri konulardaki bağlantıların da derinleşeceği vurgusu yaptı.

“Rusya’nın tüm desteğine sahibiz”

Rusya ile yıllar önce sahip olunan askeri iş birliğine derinlemesine devam edeceklerini belirten Maduro, “Büyük bir güç olarak (Rusya’nın) tüm desteğine sahibiz. Çabalarımız ve komutanımız Chavez’in mirası sayesinde şükrediyoruz” dedi.

Guaido’ya ajan suçlaması

Maduro, kendisini başkan ilan eden Juan Guaido ile diyalog kurmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak Guaido’yu kendisini devirmek için aracı olmakla da suçladı. Maduro, “Kendisini tanıyorum, Venezuela’daki gringoların ajanı. Bir ajan olarak eğitildi ve siyasete sokuldu. ABD hükümetinin bir ajanı, bunu biliyorum. Onların emirlerini yerine getirecek” diye konuştu.