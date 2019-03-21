Maduro'dan flaş açıklama: 5 milyar dolarımız rehin alındı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro; "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar dolarımız rehin alındı” dedi.

Güncellenme 21 Mart 2019 09:43

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "İlaç almak için kullanılacak 5 milyar dolarımız rehin alındı” dedi.

Ücretsiz sağlık hizmeti için büyük çaba sarf ediliyor

Hükümetin Venezuelalılara ücretsiz sağlık hizmetlerinin karşılanması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin saldırganlıklarının göğüslenmesi için de ayrıca uğraş içinde olunduğunu söyledi.

Büyük ülkelerle iş birliği içindeler

Maduro; açılan merkezler sayesinde ülke içinde ilaç dağıtımının garantileneceğini, Dünya Sağlık Örgütü aracılığı ile ilaç temini için Çin, Rusya, Hindistan, İran, Belarus ve Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

“Bir halkı boğmaya ve utandırmaya çalışıyorlar”

ABD destekli Venezuela muhalefetinin 23 Şubat'ta Kolombiya üzerinden "insani yardım" malzemesi sokma girişimini hatırlatan Maduro, "İnsani yardım mı? Ne insani ne yardım. Bir halkı boğmaya ve utandırmaya çalışıyorlar ama bizi ne utandırabilirler ne de boğabilirler. İster yağmur yağsın ister yıldırım düşsün, bu hamlelerle Venezuela halkının ihtiyacı olan ilaçları temin edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü ile ilaçların temini, üretimi ve dağıtımı için üst bir plan devreye sokuyorum. ABD emperyalizminin Venezuela halkının sağlığına kast edemeyeceğinin garantisini veriyorum” dedi.