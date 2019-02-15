Maduro'dan dünya gündemini sarsacak açıklama

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump yönetiminin kendisi ile gizlice görüştüğünü iddia etti.

Güncellenme 15 Şubat 2019 13:09

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile gizli bir şekilde görüştüğünü, kendisini istifaya zorlamak için küresel güçlerin kampanya yürüttüğünü, bu süreci atlatacağını düşündüğünü söyledi.

ABD, Maduro ile görüşmek istiyor

Washington'da adı açıklanmayan bir yönetim yetkilisi, ABD’nin Maduro’nun da aralarında olduğu bazı Venezuela yetkilileri ile “yönetimi devretme” konusunda istekli olduğunu, ismini açıklamayan Venezuelalı iki yetkili de Arreaza ile Abrams arasındaki görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

“İstifa etmeyeceğim”

Maduro, yurt içinden ve yurt dışından kendisine yönelik baskıların sürmesine rağmen tansiyonu düşürmenin bir yolu olarak iktidardan ayrılmayacağını, istifa etmeyeceğini, geçen yıl askeri bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'larla kendisine yapılmaya çalışılan saldırının azmini kırmadığını belirtti.