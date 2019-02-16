Maduro: Tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin ülkesine yaptığı darbe girişiminin başarısız olduğunu belirterek, “Tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı" dedi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 11:44

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine yaptığı darbe girişiminin başarısız olduğunu, çözümün diyalog, saygı ve anlayıştan geçtiğini söyledi.

“Tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı"

Maduro, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun, dünyadaki bazı devletlerce geçici devlet başkanı olarak tanınması hakkında, "Beyaz Saray kendini çıkışı olmayan bir sokağa soktu. Darbe girişimi başarısız oldu, şimdi tek çıkış yolu diyalog, anlayış ve saygı" ifadelerini kullandı.

ABD’nin muhalefetle diyalog olmaması için emir verdiğini iddia eden Maduro, bunun bir hata olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarınca bu hataya düşürüldüğünü söyledi.

Daha fazla diyalog ve daha fazla barış istediklerini ifade eden Maduro, barışın savaşçıları olduklarını, ülkesine kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.