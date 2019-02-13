Maduro meydan okudu! Venezuela, Irak veya Libya değil

Maduro, Batı ve ABD yönetimini ülkesini ele geçirmeye çalışmakla suçlayarak, Venezuela'nın Irak veya Libya olmadığını söyledi.

Güncellenme 13 Şubat 2019 10:31

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki krizin nedeninin Donald Trump ve ABD yönetimi olduğunu, ülkesini ele geçirmek için savaş çığırtkanlığı yaptıklarını söyledi.

“Venezuela’yı ele geçirmek istiyorlar”

BBC’ye açıklamalarda bulunan Maduro, Trump yönetimini ırkçı örgüt Ku Klux Klan'a benzeterek, ABD yönetiminin ve Beyaz Saray’ın Venezuela’yı ele geçirmek istediğini, bu amaçla siyasi bir savaş verdiklerini, ülkesini ele geçirmek için savaş çığırtkanlığı yaptıklarını belirtti.

“Venezuela açlık çeken bir ülke değil”

Maduro, uluslararası medyanın Venezuela ile ilgili var olmayan bir hikaye uydurduğunu, ülkesindeki aşırı yoksulluğun yüzde 4,4 düzeyinde olduğunu, bunun aşılması gereken bir sorun olduğunu, yüzde 25’ten bu düzeye geldiklerini, Venezuela’nın uluslararası örgütlerce toplumsal eşitlik indekslerinin en üst düzeylerine sahip olduğunu, bazı sorunların hala devam ettiğini ama Venezuela’nın açlık çeken bir ülke olmadığını söyledi.

“3 milyon göç verdiği iddiaları doğru değil”

Venezuela’nın üç milyon göç verdiği iddialarını da cevaplayan Maduro, Batı medyasının yalanı gerçek sanma gibi bir sorunu olduğunu, Venezuela ile ilgili göç kampanyasının abartıldığını, Venezuela’nın göç alan bir ülke olduğunu ama bunun gösterilmediğini, Venezuela'ya sığınan 5,8 milyon Kolombiyalı olduğunu, ülkede İtalyan, İspanyol, Portekizli ve bir milyondan fazla Arap yaşadığını, Ekvador ve Parulu vatandaşlar olduğunu aktardı.

“Göç edenlerin çoğu geri dönmek zorunda kaldı”

Maduro, ABD’nin ülkesine açtığı ekonomik savaş sonrası biraz göç verdiğini, bunun iddia edildiği gibi 3 milyon değil, 800 bin kadar olduğunu, bir kısmının zaten gittikleri ülkeden geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.

Batı medyasına suçlamalar

Ülkesinin bu hale gelmesinde Batı medyasının da sorumluluğu olduğunu ileri süren Maduro, BBC ve CNN gibi kuruluşların, Venezuela ile ilgili yalanları sorgulamadan yaydığını belirtti.

“Venezuela, Irak veya Libya değil”

Venezuela’nın Batı ve ABD’de ilgi görmesinin sebebinin petrol kaynakları olduğunu dile getiren Maduro, ülkesinin patates üretmesi durumunda dikkat çeken bir ülke olmayacağını, böyle olmasının nedeninin petrol üreten bir ülke olmak olduğunu, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip, dünyanın en büyük 4. gaz rezervine sahip, dünyanın en büyük altın rezervine sahip olduklarını, ülkesinin OPEC'in de lideri olduğunu, ona başkanlık ettiğini, bu nedenle Venezuela'ya her türlü saldırı yapıldığını, Irak'a, Libya'ya yaptıkları gibi yapmaya çalıştıklarını, ülkesinin Irak veya Libya olmadığını, bütün bunlara karşı koyacaklarını söyledi.