Maduro istifa edecek mi?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin kararını tanımadığını, hiç bir koşulda istifa etmeyeceğini, 2025'e kadar görevde kalacağını söyledi.

Güncellenme 25 Ocak 2019 08:50

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin skandal adımı sonrası hiçbir koşulda istifa etmeyeceğini, kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun 'palyaçoya' benzediğini söyledi.

2025 yılına kadar görevdeyim

Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğini vurgulayan Maduro, başkanlık yaptığı hükümetin görev süresinin dolacağı 2025 yılına kadar ülkesini halkın çoğunluğunun istediği yönde yönetmeye devam edeceğinin garantisini verdi.

Juan Guaido'ya 'palyaço' benzetmesi

Kendisini geçici devlet başkanı olarak açıklayan Juan Guaido'ya 'palyaço' benzetmesi yapan Maduro, "Kamuya açık alanda kendi kendini başkan ilan eden bir adamın haksız sözlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Trump’a sert tepki

Maduro, ABD'nin Guaido'ya verdiği desteği kınayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "Venezuela'daki fiili hükümete, halka ve demokrasiye karşı bir darbe dayatmak isteniyor. Donald Trump kendisini dünyanın polisi ve Latin Amerika ile Karayipler lideri olduğuna inanma deliliğini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Putin’e teşekkür

Guaido'nun yemini sonrasında kendisine destek veren silahlı kuvvetleri tebrik eden Maduro, "Askeri güç konuştu. Anayasa, ülke ve halkla birlikteler" dedi. Maduro ayrıca, Rusya'nın desteğini hatırlatarak Rusya devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.