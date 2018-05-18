Maduro da "Diriliş Ertuğrul" hayranı çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 15:10

TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Diriliş: Ertuğrul'un ünü ülke dışını aştı. Dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun, Osmanlı hanedanının geldiği Kayı Boyu'nun bayrağını tutarken ve eskiden Oğuzlar'ın giydiği 'börk' başlığı ile poz verdiği fotoğrafları paylaştı.

Börk şapkası ile poz veren Maduro'nun Kayı Boyu'nun 'tamgasının' yer aldığı bayrağı tuttuğu fotoğrafı adeta beğeni rekoru kırdı. Bozdağ paylaşımına, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" notunu düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunu İyi Parti'nin virali olarak yorumlarken bazıları da eleştirisiz çok beğendi.

Diriliş: Ertuğrul dizisi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alıyor. Dizide devlete ismini vermiş olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hikayesi konu ediliyor.