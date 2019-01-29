Maduro: ABD, Venezuela'nın zenginliklerine el koymak istiyor

Maduro, ABD'nin ülkesinin petrol şirketlerine ambargo koyduğunu, amaçlarının Venezuela'nın zenginliklerine el koymak olduğunu söyledi.

Güncellenme 29 Ocak 2019 09:27

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkenin petrol şirketlerine ambargo koyması sonrası, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Tüm diplomatik ilişkiler kesildi

ABD’nin skandal kararı sonrası tüm diplomatik ilişkileri kesen Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezuelalı diplomatları başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de ağırladı.

ABD’ye gereken yasal cevap verildi

Maduro, ABD'nin bu yaptırım kararlarıyla petrol şirketi Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istedikleri, bunun yasa dışı bir yol olduğunu, PDVSA ve Citgo yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdiğini, bu sayede ABD'nin amacının Venezuela'nın zenginliklerine el koymak olduğunu anladıklarını, Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceklerini söyledi.

Yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda alındığını söyledi.

ABD, diplomatlara para teklifi etmiş

Maduro, ABD'deki Venezuelalı diplomatik temsilcilere saf değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Muhalefete diyalog çağrısı

Muhalefete diyalog çağrısını yineleyen Maduro, "Ülkedeki birçok muhalif liderin, ülkenin şu anda gitmekte olduğu aşırılığa karşı olduğunu biliyorum ancak susmaya devam ederseniz siz de Venezuela'da olacaklardan sorumlu olursunuz. Şimdi vakit cesaret, darbeye 'Hayır' deme, diyalog masasına oturma vaktidir" ifadelerini kullandı.

"Tarihi günler yaşıyoruz”

Maduro, Venezuela'nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız. Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.