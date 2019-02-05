Maduro, ABD darbesine karşı halkı sokaklara davet etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, imza kampanyası başlattığını ve ABD darbesine karşı halkı sokaklara davet ettiğini açıkladı.

Güncellenme 05 Şubat 2019 10:52

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başlattığı imza kampanyasının herkese açık olduğunu, kampanyanın ülkenin her şehrinde bulunan Bolivar meydanlarında düzenleneceğini söyledi.

İmzalar Beyaz Saray’a gönderilecek

Bu meydanlarda ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine karşı imza kampanyası düzenleneceğini aktaran Maduro, daha sonra toplanan imzaların Beyaz Saray’a gönderileceğini belirtti.

“Canım pahasına ülkeyi koruyacağım”

Maduro, ülkesini canı pahasına koruyacağını, her zaman bağımsızlık hedeflerine bağlı kalacağını, vatanının tehdit altında olduğunu, halkın zaferi ile ülkeye barış getireceğini, vatanlarını asla ABD’ye teslim etmeyeceklerini, silahlarını asla ne 'Yankee emperyalizmi' karşısında ne de başka bir küstah tehdit karşısında bırakmayacaklarını ifade etti.

Halkı sokaklara davet etti

ABD’nin darbesine karşı halkı sokaklara davet eden Maduro, Venezuela’ya karşı şiddetli bir psikolojik savaş başlatıldığını vurguladı.

İspanya’ya tepki

İspanya'nın Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanımasına ilişkin de açıklama yapan Maduro, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hakkında, "İki elin kanda olacak, her zaman ellerinde kan lekesi olacak. Tarih, seni, Donald Trump'ın savaş yanlısı ve müdahaleci politikasına hizmet eden bir başbakan olarak hatırlayacak" dedi.