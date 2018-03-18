Bolu'da özel bir şirkete ait linyit maden ocağında göçük meydana geldi.

Güncellenme 18 Mart 2018 20:27

Bolu Mengen'de özel bir şirkete ait linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Afet sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Göçük meydana geldi

Gelen bilgilere göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde işletilen özel bir linyit maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğün ardından işletmeye bağlı çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanete kaldırıldı

Vatandaşların göçükten kurtardığı 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci ve 41 yaşındaki Ali Işık, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Mengen Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir vatandaş hayatını kaybetti

Göçük sonucu yaralanan 30 yaşındaki İbrahim Değirmenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalçasında ve bacağında yırtıklar oluşan Ali Işık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.