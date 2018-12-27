Macron'un zam açıklaması göstericileri durdurmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un asgari ücrete 100 euro zam yapacağını açıklaması Sarı Yeleklileri durdurmadı.

Güncellenme 27 Aralık 2018 17:33

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler eylemlerinden sonra şirketlere ek veri yükü getirmeden asgari ücrete 2019’da 100 euro zam yapılacağını açıklaması da göstericileri evine döndürmedi. 17 Kasım’da Paris’te başlayan Sarı Yelekliler gösterilerinin 43 bin kişinin işsiz kalmasına neden olduğu ileri sürüldü.

Fransa Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülkedeki gösterilerin ticarette yüzde 25 oranında ciro kaybına neden olduğunu söyledi.

AVM’lerde ziyaretçi sayısı düştü

Ulusal Alışveriş Merkezleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, eylemlerin başlamasından bu yana alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti.

Zarar ne kadar?

Açıklamada, 800 alışveriş merkezinin olduğu ülkede gösteriler nedeniyle 280 merkezin uğradığı zararın 2 milyar euro olduğu kaydedilmişti.

Macron’un zam açıklaması gösterileri durduramadı

Fakat gösterileri, Macron tarafından asgari ücrete zam yapılacağına dair açıklama da durduramadı. Macron’un şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019'da 100 Euro zam yapılacağını açıklaması göstericileri ikna etmek için yeterli olmadı.

10 kişi hayatını kaybetti, bin kişi de yaralandı

Fransa’daki gösterilerde başladığından bu zamana kadar 10 kişi hayatını kaybederken; 4 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı ve binden fazla kişi yaralandı.