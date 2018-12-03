Macron'dan geri adım! 'Sarı Yelekliler'le müzakere talimatı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, artan şiddet olayları nedeni ile muhalefet liderleri ve 'Sarı Yelekliler'le bir araya gelecek.

Güncellenme 03 Aralık 2018 09:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki akaryakıt zamları sonrası artan şiddetlerden dolayı Başbakan Edouard Philippe'den muhalefet partileri liderleri ve "Sarı Yelekliler'den" bir heyet ile görüşmesini istedi.

Muhalefet ve Sarı Yelekliler’le bir araya geldi

Fransız medyasının haberine göre Macron, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenledi ve Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve Sarı Yelekliler’den bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.

Paris Belediye Başkanı’ndan açıklama

Bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edilen haberde, Hidalgo’nun yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron incelemelerde bulunmuştu

Macron, dün öğle saatlerinde,"Sarı Yelekliler"in akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde, incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.

Muhalefet liderleri Macron’u suçladı

Muhalefet partileri, Macron ve hükümetini, gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.