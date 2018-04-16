Macron'dan başörtüsü açıklaması!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, okulda görevli veya çalışanlar haricindeki Müslüman vatandaşların başörtüsü takabileceğini söyledi.

Güncellenme 16 Nisan 2018 15:22

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Birlik içinde olmak istiyorsak, din ve inanç hürriyetini kabul etmek zorundayız" dedi

Din ve inanç hürriyeti vurgusu

Müslümanlar ve başörtüsü ile ilgili bir soruya da cevap veren Macron, İslam dininin özellikle göçler ve nüfus hareketliliği sonrasında yaşandığını, bugün 4,5 - 6 milyon Müslüman Fransız vatandaşının olduğunu, İslam'ın Fransa için yeni sayıldığını, tarihte Fransa'nın Katolik, Protestan ve Yahudilik ile ilişkisi olduğunu, çok sayıda vatandaşın yeni olgudan korktuğunu, birlik içinde olunmak istenilmesi durumunda ise din ve inanç hürriyetinin kabul edilmek zorunda olunduğunu söyledi.

Bu gerçek İslam değil

İslam dinine olan ön yargının radikal akımlar tarafından beslendiğini vurgulayan Macron, bunun gerçek İslam olmadığını söyledi.

Saygı duyarım

Macron, kendisine sorulan "Başörtülü bir kadınla karşılaştığınız zaman ne hissediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Saygı duyuyorum" şeklinde cevap verdi. Macron ayrıca Fransa'da buna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Toplum laiktir

Macron, Fransa'da başörtüsü yasağını getirecek bir yasal düzenleme olmadığını, İslam dini ile geleneksel Fransız yaşam biçiminin farklılıkları olduğunu söyledi. Vatandaşların okulda görevli veya çalışan olmamaları durumunda başörtüsü takabileceklerini, okulun ve toplumun laik olduğunu söyledi.