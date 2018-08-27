Macron'dan ABD'yi kızdıracak açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin güvenliğini artırma konusunda artık ABD'ye güvenemeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 13:57

Büyükelçilere konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın savunmasıyla ilgili çalışmaların kıtadaki tüm ülkeler ile Rusya’yı da içermesi gerektiğini belirtti.

AB’nin güvenliğini artırmak için yeni öneriler getirebileceğini belirten Macron, bu konuda Avrupa'nın ABD'ye güvenmesinin sonlanması gerektiğini, Avrupa’nın artık güvenliği konusunda ABD'ye yaslanamayacağını, Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almanın kendi işleri olduğunu, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin 'berbat bir hata' olacağını, Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını söyledi.

Macron, Fransa’nın gelecekteki Suriye liderlerini atayamayacağını ancak Suriye halkının bunu yapabileceğinden emin olacağının Fransa’nın da görevi olduğunu, İdlib'de 'insani kriz' yaşandığını, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki durum konusunda Suriyeli yetkililere baskı kurmasını beklediğini belirtti.

Bu senaryonun berbat bir hata olacağının altını çizen Macron, “Milyonlarca mülteciye neden olan kim? Kendi insanlarını öldüren kim?" sorularını sordu.