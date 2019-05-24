Maçoğlu'ndan "Dersim" açıklaması! Son durum ne?

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, belediyenin isminin "Dersim" olarak değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 10:05

TKP Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, son günlerde her kesimden insanın tepkisine neden olan belediye tabelasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Maçoğlu, kararın valiliğe gönderildiğini verilecek karara göre hareket edileceğini söyledi.

Valilik kararına göre hareket edilecek

"Karar, valilik makamına gönderildi, oranın kararına göre davranacağız" diyen Maçoğlu, kendisinden önceki dönemde belediyenin girişindeki Tunceli Belediyesi tabelasının altında Dersim Belediyesinin yazılı olduğunu söyledi.

''Halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine yapıldı''

Vatandaşların da Dersim ismini kullandıklarını ifade eden Maçoğlu, şunları söyledi:

"Toplum içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda halkın büyük bir bölümünün talebi üzerine Dersim tabelasının asılabileceğine dair bir karar çıkmıştı. Belediye meclisine de öyle bir önerge ile başvuru yapıldı.

Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun kabulü sonrasında bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor, valilik makamı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda hareket ediliyor. Yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra aslında harekete geçiliyor"

Ne yaşanmıştı?

Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermiş, binanın tabelası değiştirilmişti.