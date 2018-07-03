Maçları önceden bilen ahtapotu yemek yaptılar!

Japonya'nın maçlarını önceden bilen kahin ahtapot Rabio, yemek oldu.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 17:11

Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal'le berabere kalacağını ve Polonya'ya yenileceğini tahmin eden kahin ahtapot Rabio, yemek oldu.

Satılan Rabio ünlü bir Japon yemeği olan sashimi yapımında kullanıldı. Kahin ahtapotun 28 Haziran'daki Japonya - Polonya maçından önce öldürüldüğü belirtildi. Japonya nu maçı 1-0 kaybetmişti.

Ahtapot tahminlerini havuzun her birine yem konmuş farklı bölümlerine ilerleyerek yapıyordu. Havuzda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yazan üç ayrı bölüm bulunuyordu.

Rabio uluslararası turnuvalarda öngörülerine başvurulan ilk ahtapot değildi. 2010'daki Dünya Kupasında Almanya'da bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul, 6 maçın sonucunu doğru tahmin etmişti.

Paul yemek olmak yerine 2012'de yaşadığı akvaryumda öldü.