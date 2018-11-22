"Maceracı" Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı
FETÖ'nün kapatılan kanalı Samanyolu TV'de "Maceracı" programını sunan Murat Yeni gözaltına alındı.
FETÖ’nün kapatılan kanalı Samanyolu TV’de il il gezerek yemek programı sunan ve “Maceracı” olarak bilinen Murat Yeni, örgüt soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alınarak Erzincan’a götürüldü.
FETÖ kapsamında gözaltı kararı
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün medya yapılanması soruşturmasında, örgütün kapatılan TV’si Samanyolu’nun “Maceracı” adlı programını sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı verildi.
Esenyurt’ta gözaltına alındı
Karar üzerine harekete geçen polis, Murat Yeni’yi İstanbul Esenyurt’taki evinde gözaltına aldı. Erzincan’a getirilen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen Yeni’nin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri devam ediyor.