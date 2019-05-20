Galatasaray-Başakşehir maçında çıkan olaylarda Adebayor’la yaşadığı kısa süreli gerginlikle gündeme gelen İsmail Çipe merak konusu oldu. Peki İsmail Çipe kimdir?

Güncellenme 20 Mayıs 2019 11:17

İsmail Çipe, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çıkan olaylar sonrası gündeme geldi. Olaylarda, Adebayor'la gerginlik yaşayan İsmail Çipe, merak konusu oldu. Çipe, 2010 yılından bu yana Galatasaray’da file bekçiliği yapıyor. Peki İsmail Çipe kimdir?

Galatasaray-Başakşehir maçında çıkan olaylarda yaptığı hareketle özellikle sosyal medyada gündem olan İsmail Çipe, maç sırasında Adebayor’la yaşadığı kısa süreli gerginlik nedeni ile dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Çipe kimdir, kaç yaşında?

İsmail Çipe, 5 Ocak 1995’te hayata gözlerini açtı. Futbol hayatına Hatayspor’da başlayan Çipe, burada üç yıl kadar forma giydi. Çipe, 2010 yılında Galatasaray’ın altyapısına katıldı. 2014’te yani 19 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atan İsmail, zaman zaman A takımla idmanlara çıksa da kalıcı olamadı. 2016’da Bakspor’a, 2017’de Karagümrük’e, 2018’de de Tuzlaspor’a kiralanan İsmail Çipe, Eray İşcan’ın takımdan gönderilmesinin ardından Muslera’nın yedeği olarak takımda tutuldu.