Maç saatlerinde Periscope'a erişim yasağı

Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı saatlerde Periscope'a erişim yasağı uygulanacak.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 11:51

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yayın hakları Digitürk’e ait olan Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerde Periscope'a erişim yasağı uygulanmasına karar verdi.

Digitürk, mahkemeye başvuruda bulundu

Süper Toto Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope’tan maçların yayınladığı gerekçesi ile mahkemeye başvuruda bulundu.

Mahkeme başvuruları yerinde buldu

Mahkeme yapılan müracaatları yerinde bularak, maçların Twitter’ın uygulaması Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı.

Mahkemeden hangi karar çıktı?

Mahkemenin aldığı kararda, Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi” denildi.

Emsal teşkil edebilir

Söz konusu kararın, diğer platformların yayın hakkını elinde bulundurdukları benzer canlı maç yayınları için de emsal teşkil edebileceği ileri sürüldü.

Maç saatlerinde erişim engelenecek

AA muhabirine açıklama yapan ESB Genel Sekreteri Bülent Kent, Digitürk tarafından yapılan başvuru sonucu mahkemenin aldığı kararla Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı gün ve saatlerde canlı video paylaşım uygulaması Periscope'a erişimin engelleneceğini belirtti.

Maç bitince tekrar erişime açılacak

Kent, internet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararının Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacağını, birliğin kurulmasından bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındığını, Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope’un maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacağını söyledi.