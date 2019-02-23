Mabel Matiz'in acı günü! Gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki babası Ali Karaca hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Şubat 2019 14:47

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in Kıbrıs gazisi 66 yaşındaki babası Ali Karaca hayatını kaybetti. Matiz, babasının tabutuna gözyaşları içinde omuz verdi.

Ali Karaca, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Kıbrıs Gazisiydi

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kıbrıs gazisi Ali Karaca’nın cenazesi evine getirildi. Burada helallik alınması sonrası Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Mabel Matiz gözyaşlarına boğuldu

Cenazede ünlü sanatçı Mabel Matiz, gözyaşlarına hakim olamadı. TIR şoförlüğü yaptığı öğrenilen 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.