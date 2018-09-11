Mabel Matiz klibinde FETÖ'ye mesaj mı verdi?

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Ya bu işler ne” şarkısına çektiği kalipte FETÖ'nün simgesi 1 dolar kullanması başını ağrıttı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 09:23

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’in “Ya bu işler ne” isimli şarkısına çektiği klipte FETÖ’nün simgelerinden olan 1 dolar kullanması savcıları harekete geçirdi. Klibinde kullandığı 1 dolarlarla FETÖ’ye destek verdiği iddia edilen ünlü şarkıcı ifade verecek.

Klip yapımcı tarafından hazılanmış

Her şey bir vatandaşın, Matiz'i, “Terör örgütünün simgesi olan 1 doları kullanarak onlara destek veriyor” diye şikayet etmesi üzerine başladı. Şikayet üzerine savcılar şarkıcı hakkında soruşturma başlattı. Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade veren Matiz, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve klibin kurgusuna dahlinin olmadığını söyledi. Klip hakkında soruşturma devam ediyor.

FETÖ’ye destek mi verdi?

Sabah’ın haberine göre, Mabel Matiz, “Ya Bu İşler Ne” isimli klibinde '1 dolar' kullanarak FETÖ'ye destek verdiği iddia edildi. Matiz klibiyle ilgili İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan darbecilerin üzerlerinden ve evlerinde yapılan aramada çok sayıda 1 dolarlık banknot çıkmıştı. Örgütün simgesi olan 1 dolarlık banknotlar ünlü sanatçı Matiz'in başını da ağrıttı.

1 dolarları havaya fırlattı

Ünlü şarkıcı klibinde cebinden çıkan 1 dolarları etrafa saçtı. Bu durum; bir vatandaş tarafından, Mabel'in örgüte destek vermek amacıyla klibinde 1 dolar kullandığı iddia edilerek savcılığa bildirildi.

Matiz ifadesinde ne dedi?

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; bu kapsamda Matiz’i Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı. Matiz burada, klibin yapımcısı tarafından hazırlandığını ve kurgusunun kendisi tarafından yapılmadığını ileri sürdü. Matiz, amacının örgüte destek vermek olmadığını kaydetti. Soruşturma devam ediyor.