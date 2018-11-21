Lucescu'nun milli takımdaki geleceği merak konusu

Uluslar Ligi'nde küme düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği merak konusu...

Güncellenme 21 Kasım 2018 16:37

Uluslar Ligi'nde İsveç ile Rusya'nın olduğu grupta 3. olarak küme düşen A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor.

İddiaya göre; TFF, Lucescu ile yolları ayırmak istiyor ama tazminat yükü bunun önüne geçiyor.

Daha önce Fatih Terim’in sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF, davada haksız bulunarak tecrübeli teknik adama 9 milyon TL tazminat ödemişti.

Aynı duruma yine düşmek istemeyen TFF, Lucescu'yla sözleşmesi bitene kadar yola devam etme kararı aldı.

Rumen teknik adamın sözleşmesi Ağustos 2019'da sona erecek. Buna göre o tarihe kadar takımın başında kalacak.