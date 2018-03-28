Lucescu'dan Enes'e ağır sözler!

A Milli Takım'ın Karadağ maçından 2-2'lik skorla ayrılması Lucescu'yu çok kızdırdı.

Güncellenme 28 Mart 2018 18:01

İkinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşan A Milli Takım 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı. İlk başta 2-0 öne geçen milli takım, daha sonra karşı takımdan gelen gollerle beraberlikle maçı sonlandırdı.

Lucescu çok kızdı

Türkiye A Milli Takımının 85. dakikada yediği beraberlik golü ise Romen teknik adamı Lucescu'yu çok kızdırdı.

Enes Ünal'ın Karadağ yarı sahasında kaptırdığı basit topun devamında pozisyonun gol olması ve 2-2'lik beraberliğin gelmesi Lucescu'yu sinirlendirdi.

"Golü senin yüzünden yedik"

Lucescu, sahadaki Enes Ünal'a dönüp 'Golü senin yüzünden yedik' şeklinde el işaretleri yaparak genç oyuncusuna kızdı. Enes Ünal'ın da bu tepki sonrası moralinin bozulduğu gözlendi.