Lucescu’dan bomba Türkiye açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye’ye dönebileceğinin sinyalini verdi.

Güncellenme 13 Nisan 2019 09:51

Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen Mircea Lucescu, ülkesinde basına yaptığı açıklamada Türkiye’ye dönebileceğinin sinyalini verdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu; “Belki dönebilirim” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon bir takım çalıştırmak istediğini ifade eden deneyimli teknik adam, 20 yıl önceki heyecanı halen hissettiğini savundu. Lucescu, oğlunun kendisi ile Türkiye’ye geleceği iddialarını ise sert bir dille yalanladı.

Listede birçok isim var

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelecek isim merakla beklenirken Okan Buruk da yönetimin istediği isimler arasında. Guti Hernandez, Mircea Lucescu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın aday olduğu teknik direktörlük koltuğu için Çaykur Rizespor’da bu sezon başarılı bir performans sergileyen Okan Buruk da favorilerden biri hâline geldi ancak genç çalıştırıcı yönetimi kibarca beklemeye aldı.