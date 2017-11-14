Lucescu, Erol Alkan'a dava açacak!

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Erol Alkan'ın milli takıma alınmasını eleştiren yazarlar hakkında dava açacağını söyledi.

Güncellenme 14 Kasım 2017 16:20

3-2 kaybettiğimiz Arnavutluk maçı sonrası, Milli Takım'a alınması tartışmalara neden olan Erol Erdal Alkanhakkında konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, sert ifadeler kullandı.

Lucescu şu ifadeleri kullandı:

"Dava açacağım"

"Erol'u da izledim takımıyla. Benim hoşuma gitmedi, orta sahada oynuyordu. Defansın göbeğinde oynasa iyi olurdu. Kenan ile onu çağırdım, görmek için. Bunda bir sakınca yoktur herhalde? Eğer bunu da yapamayacaksam, oyuncu seçme işini nasıl yapacağım? İnandığım oyuncuları çağırma hakkım var. Genç oyuncu bulmak istediğimi söylemiştim. Erol iyi bir oyuncu. Genç, Türk. Onun da milli takıma seçilme hakkı var. Umut ediyorum ki o da daha iyi bir noktaya gelecek. Bana söylendi menajerler vs. Bu yazarımızın başka bir meselesi varsa… Ben bu konuyu yarım bırakmayacağım. Dava açacağım. Tanıdığım bir menajer yok."