Lübnan eski başbakanı Hariri'den flaş açıklama!

İstifa eden Lübnan Başbakanı Saad el Hariri, Lübnan kanalı Future TV'ye konuştu.

Güncellenme 12 Kasım 2017 22:30

Hariri "Benim önceliğim Lübnan'ın ulusal çıkarları. İstifam, kendi rızamla gerçekleşti" dedi.

"Benim hedefim Lübnan'ı korumak" diyen Hariri, "yaşanlar Lübnan'a dönük bölgesel bir tehdit" ifadesini kullandı. Şimdiye kadar konuşmamasının sebebi olarak, istifa açıklamasının üzerinde oluşan baskı olduğunu söyleyen Hariri ülkesine dönüp, yasal gereklilikleri yerine getireceğini söyledi.

Hariri, Kral Selman'ın kendisini oğlu gibi gördüğünü ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kendisine karşı son derece nazik davrandığını ekledi.