Lübnan Başbakanı Hariri'den açıklama!

Suudi Arabistan ziyareti sırasında, 4 Kasım'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 18:51

Lübnan-Suudi Arabistan geriliminin önemli aktörlerinden Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad, dönüşüne ilişkin açıklama yaptı.

Hariri, Twitter'da yer alan mesajında, Lübnanlılardan soğukkanlı olmalarını isteyerek ailesinin Suudi Arabistan'da kalacağını "onların ülkesi" diyerek belirtti. Hariri'nin Riyad'dayken istifa etmesi, ülkeyi siyasi krize sürükledi.

Lübnanlı üst düzey yetkililer ve Hariri'ye yakın siyasetçiler başbakanın Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığını ve iradesi dışında Suudi Arabistan'da tutulduğuna inanıyor. Hariri ve Suudi Arabistan ise bunu reddediyor.

Hariri ilk olarak pazar günü, birkaç gün içinde ülkesine geri döneceğini söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri bizzat karşısına çıkmadan istifayı kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Siyasi kriz, Suriye ve Yemen'deki iç savaş dahil olmak üzere Ortadoğu'nun birçok yerinde nüfuz için birbirleriyle yarışan Suudi Arabistan ile İran arasındaki mücadelenin Lübnan'a da yansıdığını gösteriyor.