LPG piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

LPG lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama veya dolum tesisine sahip olması zorunlu olacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncellenme 27 Nisan 2019 12:48

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG piyasasında dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama veya dolum tesisine sahip olması zorunlu olacak.

Lisans başvurusunda, dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki depolama tesisi de dikkate alınacak. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların ise en az bir dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması gerekecek.