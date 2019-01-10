Logolu poşet dönemi sona eriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, vatandaşların itirazı üzerine poşetlerde bundan böyle marka ve logo yer almayacağını duyurdu.

Güncellenme 10 Ocak 2019 09:31

Vatandaşların tepkisi üzerine yapılan değişiklikle eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan saplı ve sapsız poşetlerin ücret kapsamından çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak, bahse konu usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Eczane poşetleri ücretsiz

Bu kapsamda 9 Ocak tarihli ve "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulduğunu aktaran Kurum, söz konusu düzenleme ile eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldığına değindi.

Marka ve logo önlemi

Yalnızca çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olan poşetlerin parayla satılabileceğini aktaran bakan, "Ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek” dedi.