Liverpool, oyuncusunu polise ihbar etti

Liverpool, oyuncusu Muhammed Salah'ı, sosyal medyadaki görüntüleri nedeni ile polise ihbar etti.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 15:20

İngiltere Premier Lig’in güçlü kulüplerinden olan Liverpool, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ı, sosyal medyadaki görüntüleri nedeni ile polise ihbar etti.

Bahsi geçen görüntülerde, çocukların bulunduğu bir yerden arabası ile geçen 26 yaşındaki oyuncu, bu sırada telefonuyla ilgilendiği belirlendi. Bu hadiseyi gören kulüp yetkilileri polis ile iletişime geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncularıyla görüştükten sonra görüntü ve içeriği hakkında polisi bilgilendirmeye karar verdikleri, konuyla ilgili bundan sonra futbolcu ve kulübün açıklama yapmayacağı belirtildi.

Geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 44 gole imza atan Salah, kulübünün başarısında önemli rol oynamıştı. Takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştı, ancak İspanyol takım Real Madrid'e 3-1 mağlup olmuştu.