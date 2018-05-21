Liste dışı kalan Eren Erdem'e bir şok daha!

CHP'nin İstanbul milletvekili Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 13:21

CHP'nin İstanbul Milletvekili Eren Erdem, partisinin 27. Dönem Milletvekili adayı listesinde yer almadı. Bu olay sonrası büyük şok yaşayan Erdem'e bir darbe mahkeme kararından geldi. Yurtdışına gitmek için havaalanına giden Eren Erdem'in çıkışına izin verilmedi. Erdem hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdem'in yurtdışına çıkmasına izin verilmedi. Erdem hakkında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği belirtiliyor. Erdem'in eşi ve çocuğunun ise yurtdışına çıkmasına izin verildi.

Eren Erdem, 24 Haziran'da yapılacak 27 Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'nin aday listesinin dışında kaldı. Erdem'in hakkında FETÖ'ye yardımdan kamu davası açılmıştı.