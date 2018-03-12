Liseli genci önce sandalyeye bağladılar, sonra da yaktılar!

Beyoğlu’nda lise öğrencisi bir genç önce sandalyeye zincirlendi daha sonra da yakıldı.

Güncellenme 12 Mart 2018 11:15

İstiklal Mahallesi’nde dün akşamüzeri bir binada ceset görenler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesedini buldu. Olay yerinde bulunan sandalyeye bağlı cesedin yakıldığı belirtildi. İnceleme yapan polis ve savcılık cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin gözaltına aldığı baba Hasan Bostancı, oğlunun tiner bağımlısı olduğunu, onu bu bağımlılıktan bir türlü kurtaramadığını, Beyoğlu sokaklarında kaybolmasın diye oğlunu 3,5 saat önce sandalyeye kendisi bağladığını ama oğlunu kendisinin yakmadığını belirtti.

Daha 18 yaşında olan ve feci bir şekilde ölen lise öğrencisi genç Doğukan Köksal’ın babası tarafından mı yakıldığı yoksa başka bir olay sonucu mu yandığı ise araştırılıyor.

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