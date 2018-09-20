Lise tercihi yapmanın püf noktaları
Sınavlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası halini aldı. öğrenci ve velilerin şimdiki gündemi ise lgs’den aldıkları puanlar doğru bir liseye yerleşebilmek.
Elit Gençler Koleji Rehberlik ve tercih Uzmanı Hatice İpet Mutlu, 2017-2018 LGS sonuçlarına göre yerleşemeyen ve ek kontenjan ile lise tercihinde bulunacak öğrenci ve velilere önemli bilgiler verdi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yere yerleşemeyen öğrenciler 6 Eylül’e kadar nakil başvurusu yapabilecek.
Öğrenci ve veliler bu sorunun cevabını bulmak için tatlı ama yorucu bir telaş içindeler. Unutulmaması gereken ilk ve altın kural öğrenciyi tanımak ve kişiliğine uygun okul seçimi yapabilmektir. Üniversitede okunacak bölüme göre liseler seçilmeli ve bu doğrultuda eğitim alınması göz önünde bulundurulmalıdır. Mühendislik ve tıp gibi alanlarda eğitim görmek isteyenler Fen Liselerine; hukuk, siyasal ve uluslararası ilişkileri gibi mesleklere yönelmek isteyen öğrenciler ise Sosyal Bilimler ya da Anadolu Liselerine yönelmeli. Bu konuda uzmanlardan yardım alınması ve öğrencilerin daha yakından tanınması için bazı testlerin uygulanması (kişilik testi, zekâ testi vb.) en doğru adım olacaktır.
Okul tercih edecek veli ve öğrencilerin, akademik kalitenin yanında öğrencilerin yeteneklerini dikkate alan ve geliştiren bir okul seçmeleri gerektiğini söyleyen Elit Gençler Koleji Rehberlik ve Tercih Uzmanı Hatice İpet Mutlu, “Gideceğiniz okul sizin yeteneklerinize göre sizlere eğitim vermeli. Çünkü her insan farklı bir öğrenme biçimine sahiptir. Uluslararası metotlar olan STEM ve UbD gibi eğitim sistemi ile hareket eden okulları yeteneklerin ortaya çıkarılmasında oldukça etkilidir. Bu açıdan okul, öğrenciyi tanıma ve değerlendirme işlevini eğitim sürecine dahil etmeli ve böylece onların özgüvenlerini geliştirip bireysel olarak desteklemelidir” diyor. Hatice İpet Mutlu, lise tercihinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar ise şu şekilde sıralıyor:
1 – Gideceğim lise türü ne olmalı?
Okul seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi gideceğiniz okulun türüdür. Burada özel mi devlet mi karar verdikten sonra lise türlerine bakılması gerekiyor. Öğrencinin yeteneklerine uygun, gelecek beklentilerini karşılayan, güçlü kariyer ve eğitim olanakları verebilen liseler olmalıdır. Bu türler içerisinde Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu, Anadolu İmam-Hatip, Çok Programlı Liseleri vb. lise türleri yer alır.
2 – Okulunuz evinize yakın olsun!
Büyük şehirlerde yaşayanlar için okulun eve uzaklığı oldukça önemlidir. Hele İstanbul gibi trafiği yoğun bir kentte yaşıyorsanız bu daha önem kazanmaktadır. Saatlerce süren trafik öğrencinin hem motivasyonunu hem derslerdeki performansları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu açıdan evinize yakın kaliteli bir eğitim anlayışı olan bir okul tercih etmekte yarar var.
3 – Okulun eğitimci kadrosu ve geçmişi çok önemli!
Artık eğitimi şekillendiren bir diğer faktör öğretmenlerdir. Seçeceğiniz okulun eğitimci kadrosu ne kadar iyi ise ve eğitim geçmişi ne kadar eski ise eğitim anlayışı da o kadar gelişmiştir demektir. Artık günümüzün yeni nesil öğretmenleri, sadece bilgiyi aktaran değil öğrencilerle direkt iletişim kuran, öğrencilerin yeteneklerini keşfeden kişiler olmalıdır. seçim yaparken, eğitim kurumunun akademik kadrosuna ve üniversitelerle olan ilişkisine dikkat etmenizde büyük yarar var.
4 – Lisenin üniversiteye yerleştirmede başarı oranı ne düzeyde?
Elbette bir lisenin başarısının en önemli işaretlerinden birisi de öğrencilerine üniversite kazandırma verisidir. Eğer eğitim kalitesi iyi bir lisede okuyorsanız gelecekte istediğiniz üniversiteye girmeniz daha kolay olacaktır. Bu sebeple seçeceğiniz okulun üniversiteye yerleştirme oranlarına mutlaka bakmalısınız.
5 –Seçeceğin okulun Yabancı Dil Eğitimi iyi olmalı!
Yabancı dil artık yaşamın değişmez bir parçası. Globalleşen dünyada yabancı dil eğitimi oldukça önemli bir konumda. Tercih edeceğiniz okulun yabancı dil eğitiminin iyi olması, uluslararası geçerliliği olan metotlar ve sınavlara hazırlık, uluslararası organizasyonlara katılım oranları dikkat edilmesi gereken önemli bir kriter olmalıdır.
6 – Okulun yeteneklerine değer vermeli!
Eğitim demek sadece teorik bilgiyi aktarmak demek değildir. Çocuğunuzun yeteneklerini de eğitim sürecine dahil etmek eğitimin yeni dünya düzeni içerisinde değişmez bir parçasıdır. Futbol açısından bakıldığında dünya kupası finallerinde takımlarına başarı getiren genç yeteneklerin keşfedilmesinin ne kadar değerli olduğunu görebilirsiniz. Bu bakımdan lise tercihlerinde üniversite yerleştirme başarısının yanında ulusal veya uluslararası elde ettiği kültürel ve sportif başarılara da bakmak faydalı olacaktır.
Yaşamda her şey sınav demek değildir!
Elit Gençler Koleji Rehberlik ve Tercih Uzmanı Hatice İpet Mutlu, sınav sonuçlarının her zaman istenilen seviyede olmayacağını, bunun bir son da olmadığını ifade etti. Daha yolun başında olan 8. Sınıf öğrencilerinin umutlarını tek tercihe, tek sınava bağlamaları da oldukça hatalı bir yaklaşım olacaktır. Burada temel hedefimiz çocuğumuzu iyi yetiştirmek ve onu başarıda ve başarısızlıkta takdir edebilmek, sevmek olmalıdır. Eğer çocuklarımızı doğru bir iletişim ile motive edebilirsek sınav başarıları da doğru oranda artacaktır.
BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu kolaylıkla yapabilecek. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. İşte 2018 LGS nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:
1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos
Nakil sonuçları: 13 Ağustos
2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos
Nakil sonuçları: 19 Ağustos
3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos
Nakil sonuçları: 3 Eylül
4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül
Nakil sonuçları: 8 Eylül
İŞTE NAKİL TERCİHİNDEKİ KRİTERLER VE SON DEĞİŞİKLİKLER
Milli Eğitim Bakanlığı, lise nakil kılavuzunu ve boş kontenjanları 06 ağustos Pazartesi yayınladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin önemli bir kısmının sadece Anadolu Lisesi tercihinde bulunmaları nedeniyle yerleşemediği açıklandı. Öğrenciler ve veliler lise nakil işlemi nasıl yapılır ve yapılan değişiklikler nelerdir merak ediyor.
A. Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil başvurusu yapabilirler.
B. Kazansın kazanmasın herkes nitelikli okul tercihi adrese dayalı tercih yapabilir.
C. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.
D. Nitelikli okullardan 5 tane tercih yapılabilir (İstediği okul türlerini seçebilir)
E. Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil döneminde 5 tane tercih yapılabilir. Okul türü zorunluluğu nakil tercihlerinde yoktur.5 tercihin 5’ide Anadolu Lisesi olabilir.
F. Nitelikli okulların nakil tercihlerine göre yerleştirme işlemleri puan üstünlüğüne göre boş kontenjan kadar olacaktır.
Adrese dayalı yerleşme kriterleri nasıl olacak?
A. Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
B. 6-7-8.sınıf yılsonu ortalaması yüksek olan girecek. (90 ortalaması olan 85 ortalaması olandan daha avantajlı)
Özellikle veli ve öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde şu ayrıntılara da dikkat etmelerinde fayda var!
1. Bazı okulların kontenjanları değişti. Yeni sınıflar açıldı.
2. Bazı meslek ve imam hatip liseleri Anadolu lisesine dönüştü; bu okulların takibini yapmakta fayda var.