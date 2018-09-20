Lise tercihi yapmanın püf noktaları

Elit Gençler Koleji Rehberlik ve tercih Uzmanı Hatice İpet Mutlu, 2017-2018 LGS sonuçlarına göre yerleşemeyen ve ek kontenjan ile lise tercihinde bulunacak öğrenci ve velilere önemli bilgiler verdi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yere yerleşemeyen öğrenciler 6 Eylül’e kadar nakil başvurusu yapabilecek.

Öğrenci ve veliler bu sorunun cevabını bulmak için tatlı ama yorucu bir telaş içindeler. Unutulmaması gereken ilk ve altın kural öğrenciyi tanımak ve kişiliğine uygun okul seçimi yapabilmektir. Üniversitede okunacak bölüme göre liseler seçilmeli ve bu doğrultuda eğitim alınması göz önünde bulundurulmalıdır. Mühendislik ve tıp gibi alanlarda eğitim görmek isteyenler Fen Liselerine; hukuk, siyasal ve uluslararası ilişkileri gibi mesleklere yönelmek isteyen öğrenciler ise Sosyal Bilimler ya da Anadolu Liselerine yönelmeli. Bu konuda uzmanlardan yardım alınması ve öğrencilerin daha yakından tanınması için bazı testlerin uygulanması (kişilik testi, zekâ testi vb.) en doğru adım olacaktır.

Okul tercih edecek veli ve öğrencilerin, akademik kalitenin yanında öğrencilerin yeteneklerini dikkate alan ve geliştiren bir okul seçmeleri gerektiğini söyleyen Elit Gençler Koleji Rehberlik ve Tercih Uzmanı Hatice İpet Mutlu, “Gideceğiniz okul sizin yeteneklerinize göre sizlere eğitim vermeli. Çünkü her insan farklı bir öğrenme biçimine sahiptir. Uluslararası metotlar olan STEM ve UbD gibi eğitim sistemi ile hareket eden okulları yeteneklerin ortaya çıkarılmasında oldukça etkilidir. Bu açıdan okul, öğrenciyi tanıma ve değerlendirme işlevini eğitim sürecine dahil etmeli ve böylece onların özgüvenlerini geliştirip bireysel olarak desteklemelidir” diyor. Hatice İpet Mutlu, lise tercihinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar ise şu şekilde sıralıyor:

1 – Gideceğim lise türü ne olmalı?

Okul seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi gideceğiniz okulun türüdür. Burada özel mi devlet mi karar verdikten sonra lise türlerine bakılması gerekiyor. Öğrencinin yeteneklerine uygun, gelecek beklentilerini karşılayan, güçlü kariyer ve eğitim olanakları verebilen liseler olmalıdır. Bu türler içerisinde Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu, Anadolu İmam-Hatip, Çok Programlı Liseleri vb. lise türleri yer alır.

2 – Okulunuz evinize yakın olsun!

Büyük şehirlerde yaşayanlar için okulun eve uzaklığı oldukça önemlidir. Hele İstanbul gibi trafiği yoğun bir kentte yaşıyorsanız bu daha önem kazanmaktadır. Saatlerce süren trafik öğrencinin hem motivasyonunu hem derslerdeki performansları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu açıdan evinize yakın kaliteli bir eğitim anlayışı olan bir okul tercih etmekte yarar var.

3 – Okulun eğitimci kadrosu ve geçmişi çok önemli!

Artık eğitimi şekillendiren bir diğer faktör öğretmenlerdir. Seçeceğiniz okulun eğitimci kadrosu ne kadar iyi ise ve eğitim geçmişi ne kadar eski ise eğitim anlayışı da o kadar gelişmiştir demektir. Artık günümüzün yeni nesil öğretmenleri, sadece bilgiyi aktaran değil öğrencilerle direkt iletişim kuran, öğrencilerin yeteneklerini keşfeden kişiler olmalıdır. seçim yaparken, eğitim kurumunun akademik kadrosuna ve üniversitelerle olan ilişkisine dikkat etmenizde büyük yarar var.

4 – Lisenin üniversiteye yerleştirmede başarı oranı ne düzeyde?

Elbette bir lisenin başarısının en önemli işaretlerinden birisi de öğrencilerine üniversite kazandırma verisidir. Eğer eğitim kalitesi iyi bir lisede okuyorsanız gelecekte istediğiniz üniversiteye girmeniz daha kolay olacaktır. Bu sebeple seçeceğiniz okulun üniversiteye yerleştirme oranlarına mutlaka bakmalısınız.

5 –Seçeceğin okulun Yabancı Dil Eğitimi iyi olmalı!

Yabancı dil artık yaşamın değişmez bir parçası. Globalleşen dünyada yabancı dil eğitimi oldukça önemli bir konumda. Tercih edeceğiniz okulun yabancı dil eğitiminin iyi olması, uluslararası geçerliliği olan metotlar ve sınavlara hazırlık, uluslararası organizasyonlara katılım oranları dikkat edilmesi gereken önemli bir kriter olmalıdır.

6 – Okulun yeteneklerine değer vermeli!

Eğitim demek sadece teorik bilgiyi aktarmak demek değildir. Çocuğunuzun yeteneklerini de eğitim sürecine dahil etmek eğitimin yeni dünya düzeni içerisinde değişmez bir parçasıdır. Futbol açısından bakıldığında dünya kupası finallerinde takımlarına başarı getiren genç yeteneklerin keşfedilmesinin ne kadar değerli olduğunu görebilirsiniz. Bu bakımdan lise tercihlerinde üniversite yerleştirme başarısının yanında ulusal veya uluslararası elde ettiği kültürel ve sportif başarılara da bakmak faydalı olacaktır.

Yaşamda her şey sınav demek değildir!