Lise öğrencisine pompalı ile saldırdılar!

İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki bir öğrenci, yine aynı yaşlardaki başka bir çocuk tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 17:20

İstanbul Bahçelievler’de 15 yaşındaki lise öğrencisi pompalı silahla saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken talihsiz genç kanlar içinde yere yığıldı.

Arkadan vurmuşlar

Olay bugün 16.00’da Siyavuşpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, lise öğrencisi E.K. Mine Sokak’ta yürüdüğü sırada, arkadan gelen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Kanlar içinde yere yığıldı

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda, E.C.K’nın sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırı düzenleyenler olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yerde kaldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı olayı anlattı

Olay yerinde konuşan Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı, silah seslerini duyunca dışarıya koştuğunu, çocuğun yerde yattığını, ilk müdahaleyi yaptığını, daha sonra ambulansların geldiğini, vuran çocuğun silahını omuzuna takarak kaçtığını, vuran kişinin de aynı yaşlarda olduğunu, burada üç el ateş edildiğini, sırtından ve ensesinden vurduklarını, olay yerine gelen polisin şerit çekerek, sokağı kapattığını, çevrede delil araştırması yapan polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığını söyledi.