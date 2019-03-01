Lise öğrencisi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Okul tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında kalp krizi geçiren genç kız hayatını kaybetti.

Güncellenme 01 Mart 2019 12:45

Zara Anadolu Lisesi’nin 11. Sınıf öğrencisi ve Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Melike Uysal, okul tarafından iki gün önce düzenlenen voleybol turnuvasında, maç sırasında rahatsızlandı.

Kalp krizi şüphesi

Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi’ne götürülen Melike, kalp krizi şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Hastanenin pediatri yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melike Uysal, bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdi

Melike'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Daha önce anjiyo olmuş

Öte yandan Melike Uysal'ın, yaklaşık 20 gün önce, kalp rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve anjiyo olduğu, ardından da taburcu edildiği öğrenildi.