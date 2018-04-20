LinkedIn kullananlar dikkat!

LinkedIn'da kullanıcılarının gizli profil bilgilerinin çalınmasına olanak tanıyan bir açık keşfedildi.

Güncellenme 20 Nisan 2018 12:56

Microsoft'un satın aldığı dünyanın en büyük kariyer ağı olan LinkedIn'da kullanıcılarının gizli profil bilgilerinin çalınmasına olanak tanıyan bir açık keşfedildi.

LinkedIn'ın geliştirdiği AutoFill isimli eklenti, kullanıcıların diğer sitelere üye olurken LinkedIn profillerindeki isimleri, e-posta adresleri, konumları ve işleri gibi basit bilgileri otomatik olarak doldurmalarını sağlıyor. Bu sayede ise kullanıcılar hızlı bir şekilde yeni üyelikler alabiliyor.

Profesyonel kariyer uygulaması, bu eklentileri sadece güvenilir sitelerde uygulanmasına izin verirken, siteleri her birini tek te onayladığı ve şu an binlerce site ve uygulamasının LinkedIn tarafından onaylanmış durumda olduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen sitelerden XSS hatası verenler, siber korsanlara web sitesinde zararlı bir kod çalıştırarak sitenin LinkedIn’den bu bilgileri almasını ve kendine ulaştırmasını sağlıyor.

Güvenlik şirketi Lightning Security çalışanı Jack Cable, en az bir sitenin bu tip bir tuzağa alet olduğu, kullanıcıların verileri sitede herhangi bir yere tıklamaları halinde istekleri dışında paylaşıldığını belirtti.

Cable, bunun sebebini AutoFill eklentisinin tüm siteyi kaplayacak şekilde ve görünmez tasarlanması olduğunu, bu nedenle herhangi bir yere tıklandığı an fonksiyon devreye girdiğini söyledi.

Cable'ın bu hatatı ortaya çıkarmasından sonra LinkedIn'ın hata giderme çalışamaları yaptığı ve hatanın artık siber korsanlar tarafından sömürülemeyeceğini açıkladı.