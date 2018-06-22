Limonlu suyun bu faydalarını biliyor musunuz?

Birçok vitamini içerisinde barındıran limon suyunun birbirinden kıymetli faydaları bulunmaktadır

Güncellenme 22 Haziran 2018 09:48

Düzenli olarak limon suyu tüketmek sağlık açısından da pek çok faydası bulunmaktadır.

Boğaz ağrısı

Ilık limonlu su boğaz ağrısı ile birlikte farenjit gibi hastalıklara karşı mücadelede son derece önemdir.

Kilo kontrolüne yardımcı

Limonlu su tüketerek şeker oranı yüksek meyve suları yerine tüketilmesi için iyi ve sağlıklı bir alternatiftir. Kilo vermek isteyen kişilerde limonlu suyu bu şekilde tercih edebilirler.

Böbrek taşı

Limonlu suyun bir diğer faydası ise böbrek taşına karşı iyi gelmesi ve oluşumunu engellemektedir. Böylece böbrek taşları vücuda daha fazla rahatsız etmeden atılır. Limonlu su içmek kişinin idrar sulandırmaya yardımcı olur ve böbrek taşı oluşumunu azaltmaktadır.

Karaciğer

Aynı zamanda limonlu su karaciğerde mevcut olan sindirim enzimlerinin harekete geçmesine yardımcı olur.

Sindirim için yararlı

Sindirim için çok derece gerekli olan hidrolik asit üretimini limonlu su desteklemektedir. Aynı zamansa asitlik derecesi ile birlikte gut hastalığı riskini de azaltmaktadır. Sindirim sorunu olan kimseler düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. İshal ve benzeri sindirim sorunlarının da önüne geçmesi için önemli bir vitamindir.

Kabızlık için faydalı

Sabahları ılık limonlu su tüketerek günün kalan kısmında kabızlık sorunu yaşamanın önüne geçebilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Limonlu su tüketimi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. İçeriğinde ki C vitamini ve mineraller bağışıklık sistemine yardımcı olmaktadır.

Kanser önleyici

Yapılan araştırmalar ışığında limonlu su tüketmenin tümör oluşumunu engelleyici bir etkisi bulunmaktadır.

Kilo vermeyi hızlandırır

Her sabah ılık limonlu su içmek kilo verme sürecini hızlandırmaktadır. Daha kolay ve hızlı kilo vermeye yardımcıdır.